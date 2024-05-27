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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!

        Çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!

        İstanbul Üsküdar'da, çocuklar arasında yaşanan tartışmanın ardından barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü, 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:47
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        Çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
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        İstanbul'da olay, Üsküdar'daki Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü, saat 20.10 sıralarında meydana geldi.

        BARIŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi.

        TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

        Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

        10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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