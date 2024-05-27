Çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme! İstanbul Üsküdar'da, çocuklar arasında yaşanan tartışmanın ardından barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü, 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:47 facebook

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