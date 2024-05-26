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        Haberler Gündem Son dakika haberi Mersin-Adana yolunda kaza! 10 ölü, 40 yaralı

        Son dakika haberi Mersin-Adana yolunda kaza! 10 ölü, 40 yaralı

        Mersin-Adana arasında Tarsus Yenice Kavşağında bir otobüs ile bazı araçların karıştığı zincirleme kazada 10 kişinin öldüğü, 40 kişi yaralandığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:49
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        Mersin-Adana yolunda kaza!
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Mersin-Adana Otoyolunda meydana gelen, yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9’u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan taziye mesajında "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

        ALİ YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından kazaya ilişkin açıklama yaptı.

        Yerlikaya "Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.

        İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39vatandaşımız ise yaralandı.

        Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

        Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

        "Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

        SİYASETÇİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin TAG Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

        KURTULMUŞ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

        ÖZEL: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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