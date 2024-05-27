Panathinaikos AKTOR: 95 - Real Madrid: 80 MAÇ SONUCU

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu. Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı. Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi. Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45. Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74. Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos AKTOR, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Kupayı kaldırdılar Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga'nın kupayı teslim ettiği kaptan Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi kupasını başantrenör Ergin Ataman'la birlikte kaldırdı.

MVP Kostas Sloukas Panathinaikos AKTOR'un tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. Final maçında Real Madrid potasına 24 sayı gönderen Sloukas, toplamda 31 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu. Real Madrid'li oyuncular üzgün Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ancak ikinci yarıda Panathinaikos'un sert savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Real Madrid, bitiş düdüğüyle birlikte yıkıldı. Real Madridli oyunculardan bazıları karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.