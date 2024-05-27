Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Abdullah Sefa G. yönetimindeki 55 AIE 576 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi'nde, ana yolda karşıya geçmeye çalışan M.İ'ye (13) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.İ, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ilgili soruşma başlattı.
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