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        Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:18
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        Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Abdullah Sefa G. yönetimindeki 55 AIE 576 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi'nde, ana yolda karşıya geçmeye çalışan M.İ'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.İ, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaza ilgili soruşma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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