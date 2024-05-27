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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı - 27 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin güneyi, Akdeniz'in i kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 1 ila 3 derece düşecek, doğuda 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 27.05.2024 - 07:32
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        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 22°

        Ankara

        Yağmurlu 19°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Kısmen Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 30°

        Gaziantep

        Yağmurlu 24°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 21°

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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