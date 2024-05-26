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        Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da sona erdi

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:40 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:40
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        Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da sona erdi
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalıştı.

        Pre-juvenile kategorisinde Team Pony birinci, Team Stardust ikinci, Team Minicats üçüncü oldu.

        Juvenile kategorisinde Team Victory birinciliği, Team Unicorn ikinciliği, Team Milenyum üçüncülüğü elde etti.

        Basic novice kategorisinde Team Metropol Novice birinci, Team Turkuaz ikinci oldu.

        Advanced novice kategorisinde Team Legends altın madalya kazandı.

        Mixed age 1 kategorisinde Team Synchronist birinci olurken, mixed age 3 kategorisinde ise Team Miracle altın madalya aldı.

        Genç amatörler 1. grup erkeklerde Doğukan Yıldırım, kadınlarda Elif Yalçınkaya, genç amatörler 2. grup erkeklerde Mert Görgülü, kadınlarda ise Hatice Ayca Çelik altın madalya kazandı.

        Yetişkin amatörler 1. grup kadınlarda Elif Sırma Özel, erkeklerde Uğur Selehattin Aydın, yetişkin amatörler 2. grup kadınlarda Naz Arıcı erkeklerde Ali Erkin Arslan, birinci oldu.

        Elite amatör kadınlarda ise Başak Turhan altın madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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