Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

Bafra ve Samsun pidelerinin, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı aldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Pidesi ve Samsun Pidesinin gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" listesinde ilk iki sırayı aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bafra Pidesi, Samsun Pidesi. Her iki lezzetimizin de dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif bir harita ve bilgi platformu olan 837 bin takipçili Taste Atlas'ın listesinde ilk ikiye girmeyi başarması, dünya genelinde gastronomi turizmi destinasyonlarını keşfetmek isteyenlerin ve gurmelerin ilgisini çekecek, hem göze ve hem de damağa hitap eden çok sayıda yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacaktır."