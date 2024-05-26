Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

        Bafra ve Samsun pidelerinin, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra ve Samsun pidelerinin, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı aldığı bildirildi.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Pidesi ve Samsun Pidesinin gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" listesinde ilk iki sırayı aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bafra Pidesi, Samsun Pidesi. Her iki lezzetimizin de dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif bir harita ve bilgi platformu olan 837 bin takipçili Taste Atlas'ın listesinde ilk ikiye girmeyi başarması, dünya genelinde gastronomi turizmi destinasyonlarını keşfetmek isteyenlerin ve gurmelerin ilgisini çekecek, hem göze ve hem de damağa hitap eden çok sayıda yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta büyük heyecan!
        Maçta büyük heyecan!
        Kadıköy'de maç başladı!
        Kadıköy'de maç başladı!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği
        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
        İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı