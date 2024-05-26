Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

8' Dzeko(p), 15' Szymanski, 36' Tadic

SAAT: 19.00

HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Ülker Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 2

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

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Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak. 10 EKSİK VAR Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.

BONUCCI EMEKLİYE AYRILIYOR Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini bugün noktalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci’ye veda etti. REKLAM Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın bu karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

50. RANDEVU İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü. KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi. REKLAM Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. SON 11 RESMİ MAÇTA 10 GALİBİYET ALDI Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti. İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.