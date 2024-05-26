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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI YAYIN - İstanbulspor Haberleri

        Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - İstanbulspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan sarı-lacivertliler, sarı-siyahlılar karşısında 3 puan almayı hedefliyor. İsmail Kartal ve öğrencilerinin bir kulağı ise Konya'da aynı saatteki Konyaspor - Galatasaray maçında olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe Dzeko, Szymanski ve Tadic'in attığı gollerle maçta 3-0 önde

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:38
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

        8' Dzeko(p), 15' Szymanski, 36' Tadic

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        STAT: Ülker Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

        İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

        Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

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        Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

        Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

        10 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.

        BONUCCI EMEKLİYE AYRILIYOR

        Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini bugün noktalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci’ye veda etti.

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        Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın bu karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

        50. RANDEVU

        İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

        KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN

        Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı.

        Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi.

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        Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

        SON 11 RESMİ MAÇTA 10 GALİBİYET ALDI

        Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

        İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

        Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 yenilirken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi olmuştu.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • İstanbulspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 1M), rakibini ağırladığı daha önceki 23 karşılaşmanın 20'sini kayıpsız geçmişti (1B 2M).
        • Süper Lig tarihinde en fazla yenildiği takım Fenerbahçe olan İstanbulspor (7G 8B 36M), son altı randevuyu kazanamadı (1B 5M) ve bu karşılaşmalarda kalesinde 21 gol gördü (ortalama 3.5 gol).
        • Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kayıpsız geçen Fenerbahçe (İsmail Kartal), bir Türk teknik direktör yönetiminde daha uzun bir seriyi en son Aralık 2013-Nisan 2014 arasındaki dönemde Ersun Yanal ile yaşadı (8G).
        • Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı 18 maçta 35 gol yiyen İstanbulspor (ortalama 1.94), lig tarihinde sadece iki sezonda kalesinde maç başına daha fazla gol gördü (2.00; 1998/99 & 1960/61).
        • Fenerbahçe bu maçı kazanması ve Konyaspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihindeki 20'nci şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde son haftaya puan durumunun ikinci sırasında girerek şampiyonluk ipini göğüslediği bir sezon bulunmuyor. Bu şekilde şampiyon olan son ekip ise Bursaspor (2009/10).
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