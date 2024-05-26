Samsun'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu meşalelerle kutladı

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Bafra ilçesindeki Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Yenikent Meydanı, Gençlik Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, 'Şampiyon Galatasaray' tezahüratları yaptı.

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