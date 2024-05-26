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        Samsun'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu meşalelerle kutladı

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı futbolseverler Samsun'un Bafra ilçesinde zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:40
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        Samsun'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu meşalelerle kutladı
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        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı futbolseverler Samsun'un Bafra ilçesinde zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

        Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Bafra ilçesindeki Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Yenikent Meydanı, Gençlik Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, 'Şampiyon Galatasaray' tezahüratları yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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