Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. (45) Çetinkaya Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (52) ise Dededağ Mahallesi’nde saklandığı ikamette yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
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