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        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:00
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        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. (45) Çetinkaya Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (52) ise Dededağ Mahallesi’nde saklandığı ikamette yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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