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        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:52
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        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal'ı (39) tabancayla ateş ederek öldüren ve gözaltına alınan A.K'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede dün A.K, sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan ve tartıştığı Köksal'ı silahla ateş ederek öldürmüş, daha sonra polis noktasına giderek teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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