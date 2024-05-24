Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İlçede dün A.K, sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan ve tartıştığı Köksal'ı silahla ateş ederek öldürmüş, daha sonra polis noktasına giderek teslim olmuştu.

Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal'ı (39) tabancayla ateş ederek öldüren ve gözaltına alınan A.K'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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