Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı 19 Mayıs ilçesinde konser verdi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi.
19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen konsere öğrenciler, veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bando takımı, konserde sevilen marş ve türküleri seslendirdi.
Zaman zaman vatandaşlar ve çocuklar da şarkı ve marşlara eşlik etti.
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