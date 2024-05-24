Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Ekipler, belirledikleri adreslerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 42 bin 143 sentetik ecza hapı, 374,68 gram kokain, 340 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

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