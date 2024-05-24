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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:30
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 42 bin 143 sentetik ecza hapı, 374,68 gram kokain, 340 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

        Operasyonda Ö.U. (25), B.K. (25), S.Ç. (34), A.O. (50) ve S.K. (20) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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