Samsun'da 23 bin 580 makaron ele geçirildi

Ekipler, A.D. (19) ile E.Y'nin (61) evlerinde yaptıkları aramada 14 bin 980 doldurulmuş makaron, 8 bin 600 sahte bandrollü boş makaron, 17 gıda takviyesi ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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