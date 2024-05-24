Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yapan kişiye 66 bin 114 lira ceza kesildi

Ekipler, gerekli cezai işlemlerin uygulanması için tekne sahibinin "dur" ikazına uymayarak ve seyir fenerini açmadan seyretmesi nedeniyle Samsun Liman Başkanlığına, avlandığı algarnayı bırakarak denizi kirletmesi nedeniyle de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bilgi verdi.

Ekipler, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçan, plakasını kapattığını video çekimi yaparak tespit ettiği tekne sahibine Su Ürünleri Kanunu kapsamında 66 bin 114 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi açıklarında bir teknenin seyir fenerlerini açmadan yasak dönemde salyangoz avcılığı yaptığını belirledi.

Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 66 bin 114 lira para cezası verildi.

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