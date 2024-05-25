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        Olaydan 1 gün önce cinayet şüphelisi arkadaşıyla dükkanın önünden geçen kişiye gözaltı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:04 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:10
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        Olaydan 1 gün önce cinayet şüphelisi arkadaşıyla dükkanın önünden geçen kişiye gözaltı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde İ.B. (38), Asım Cerrah’ı (42), 13 yerinden tabancayla vurarak öldüren Sercan T.’ye (34) yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İ.B.’nin olaydan 1 gün önce Sercan T. ile birlikte otomobille Cerrah’ın dükkanının önünden geçtiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sercan T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetlisi Sercan T.’nin silahlı saldırısına uğradı. Sercan T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis,

        KGYS kameralarını izleyip, olaydan 1 gün önce şüpheli ile arkadaşı İ.B.’nin, Asım Cerrah’a ait dükkanın önünden otomobil ile geçtiğini tespit etti. Polis, İ.B.’yi, Sercan T.’ye yardım ettiği suçlamasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Sercan T., benim arkadaşım olur. 'Kafam bozuk' dedi ve kendisini alıp bir yerlere gittik. Ben kendisine yardım etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sercan T.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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