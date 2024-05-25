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        Samsun'da polis ve jandarma trafik ile asayiş uygulaması yaptı

        Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:11 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:12
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        Samsun'da polis ve jandarma trafik ile asayiş uygulaması yaptı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun - Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Trafik ekiplerinin uygulamasında 84 araç kontrol edildi, 2 araca cezai işlem uygulandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 245 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparken, 44 aracın da plaka sorgusunu gerçekleştirdi.

        Uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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