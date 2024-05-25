Samsun'da polis ve jandarma trafik ile asayiş uygulaması yaptı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 245 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparken, 44 aracın da plaka sorgusunu gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun - Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Samsun’un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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