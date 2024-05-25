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        Gelin kayınvalide yetiştirdikleri organik naneyi kurutup komşularıyla paylaşıyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan bir kadın ile gelini, yetiştirdikleri organik naneyi kurutup komşularına da veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:58
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        Gelin kayınvalide yetiştirdikleri organik naneyi kurutup komşularıyla paylaşıyor
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan bir kadın ile gelini, yetiştirdikleri organik naneyi kurutup komşularına da veriyor.

        Akbaşlar Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Şeker Domdomoğulları, yıllar önce Amasya'nın Suluova ilçesinden getirdiği nane köklerini evinin bahçesine dikti.

        Zamanla nane yetiştirdiği alan yaklaşık 100 metrekareye çıkan Şeker Domdomoğulları, 80 yaşındaki kayınvalidesi Hava Domdomoğulları ile yetiştirdiği naneyi topladıktan sonra kurutup evlerinde kullanıyor, fazlasını ise komşuları ve akrabalarıyla paylaşıyor.

        Şeker Domdomoğulları, AA muhabirine, bekarken Suluova'da çalıştığı tarladan 2-3 kök nane getirip diktiğini, nane yetiştirme serüveninin böylece başladığını söyledi.

        Bahçelerine diktikleri birkaç kök neninin zamanla çoğaldığını belirten Domdomoğulları, yetiştirdikleri nanenin artık tüm aile ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşıladığını anlattı.

        Domdomoğulları, "Nane yetiştirmek emek ve özveri istiyor. Bahçeden topluyoruz, evde yapraklarını tek tek ayıklıyoruz. Gölgelik alanda bir hafta kurumasını bekliyoruz, sonra elimizle ufalayıp yemeklerde kullanıyoruz. Komşulara da ikram ediyoruz." dedi.

        Hava Domdomoğulları ise yetiştirdikleri naneyi senede iki üç kez topladıklarını dile getirerek, organik nane yetiştiriciliğiyle hem kendilerini hem de çevrelerini mutlu ettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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