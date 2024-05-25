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        "Milli Mücadele'nin ilk karargahı" Atatürk Evi geçmişin izini taşıyor

        ERKUT KARGIN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'un Havza ilçesinde 105 yıl önce karargah olarak kullandığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahı sayılan ev, Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:14
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        "Milli Mücadele'nin ilk karargahı" Atatürk Evi geçmişin izini taşıyor
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        ERKUT KARGIN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'un Havza ilçesinde 105 yıl önce karargah olarak kullandığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahı sayılan ev, Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veriyor.

        Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının ardından 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gitti. Atatürk'ün o dönem kaldığı Mesudiye Oteli olan bina, günümüzde Atatürk Evi Müzesi olarak yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

        Müzeda Atatürk'ün çalışma odasında Atatürk'ün balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı, Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergileniyor.

        Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın öneminin anlatıldığı bilgi notları yer alıyor.

        Müze görevlisi Rukiye Bulut, AA muhabirine, Atatürk'ün dönemin Mesudiye Oteli'nde 18 gün kaldığını söyledi.

        Dönemin Kaymakamı Fahri Bey tarafından otelin boşaltılıp gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Bulut, "Müzemiz iki katlıdır. Birinci katta çalışma odası, yatak odası ve Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Yolu odası var. Üst katta ise etnografya odaları ve ilk kıvılcım odası bulunmaktadır." dedi.

        Otelin 1922'de kamulaştırılıp belediye binası olarak kullanıldığını aktaran Bulut, Atatürk'ün çalışma odasının ise "Gazi odası" olarak ziyarete açık tutulduğunu, 1994 yılında ise binanın tamamının müze haline getirildiğini anlattı.

        Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının bu binada yakıldığının altını çizen Bulut, "Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş. Giresunlu Topal Osman'ı buraya çağırmış Mustafa Kemal ve burada ilk kez görüşmüş. İtilaf devletlerinin el koyduğu silah mekanizmaları aslında Samsun'dan İstanbul'a gönderilecek fakat Paşa'nın talimatıyla gönderilmiyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Bayram Efendi'ye teslim ediliyor. İlk genelge olan Havza Genelgesi, buradan bildiriliyor. Hatta genelgenin bildirildiği orijinal maniple cihazı, çalışma odasında sergilenmektedir." diye konuştu.

        - "Havzalılar Ata'mızı hiç unutmaz"

        Bulut, 1924 yılında Atatürk'ün ikinci kez Havza'ya Cumhurbaşkanı olarak geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Hatta bize forslu bayrak armağan etmiştir ve bunu armağan ederken şöyle hitap ediyor, 'Muhterem Havzalılar, ilk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza'nın büyük yeri vardır. Kalbi rabıtamı ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım'. Gerçekten de Havzalılar Ata'mızı hiç unutmaz. Her yıl 25 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'ya gelişini, Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri festivaliyle kutlamaktadır."

        Bulut, müzenin hafta içi pazartesi hariç ziyarete açık olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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