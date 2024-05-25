Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da devam ediyor

Advanced novice kadın kategorisinde ise Fatma İnci İnanç birinci, Bella Aydın ikinci, Derya Nasipli ise üçüncülüğü elde etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinde 106 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.