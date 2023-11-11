Samsun'da Türksat Çocuk Kulübü etkinliği düzenlendi

Samsun'da, Türksat Çocuk Kulübü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Bilim Samsun'da yapıldı.

Etkinlikte astronom Aydın Zaim tarafından çocuklara "uzay" ve "uydularımız" konusunda bilgi verildi, Türksat Çocuk Atölyesi ile boyama etkinlikleri düzenlenerek çocukların uzay konularını tecrübe etmeleri sağlandı.

Türksat Samsun İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere, TEKNOFEST'in kalıcı izlerinden olan Bilim Samsun'da etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, markalarına, özellikle fiber internet Kablonet'e gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Çocuklara Türksat'ı takip etmeleri ve uzay konusunda daha meraklı olmalarını tavsiye eden Dikdere, faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.