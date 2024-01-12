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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:34
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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma gibi yöntemlerle farklı illerde 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Samsun merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Malatya illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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