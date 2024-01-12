Samsun'da "Hayat ve Şiir" dinleti etkinliği yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmenler tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin hazırlayıp sunduğu "Hayat ve Şiir" programı, ilgiyle dinlendi.

Okul müdürü Nagihan Çağlak Bayy da "Cuma Öğretmen" şiirini seslendirdi.

Öğretmenler Nazan Öner ve Meral Pehlivan’ın organize ettiği programda, Celal Kalaycı sahne dizaynında, Senem Görmüş, Emine Karaman, Semiha Yılmaz, Şenol Türedi, Kezban Yavuz, Sevda Türközler, Sevda Karakuş, Serap Taşdemir, Ömer Faruk Kacı şiirleri seslendirmede görev aldı.

İkincisi düzenlenen dinletiye Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

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