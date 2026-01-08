Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında G.U.'ya (39) ait iş yerinde yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, belirlenen başka adreslerde yaptıkları aramada da 30 sentetik ecza hapı ile 8 uyuşturucu kullanma aparatı buldu, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 7 zanlı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
