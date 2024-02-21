Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve kısa pas çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

        Antrenmana sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

        Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Teknoloji bağımlılığı çocukların uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarını o...
        Teknoloji bağımlılığı çocukların uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarını o...
        Samsunspor'un defans oyuncusu Satka, takımına güveniyor
        Samsunspor'un defans oyuncusu Satka, takımına güveniyor
        Samsun'da artık yemeklerden geçen yıl sahipsiz hayvanlar için 190 ton mama...
        Samsun'da artık yemeklerden geçen yıl sahipsiz hayvanlar için 190 ton mama...
        Samsun'da aracında çok sayıda silah bulunan şüpheli yakalandı
        Samsun'da aracında çok sayıda silah bulunan şüpheli yakalandı
        Vezirköprü'de Tapu Müdürlüğünün tadilatı tamamlandı
        Vezirköprü'de Tapu Müdürlüğünün tadilatı tamamlandı
        Havza Kaymakamı Ayvat Havza Muhtarları Derneğini ziyaret etti
        Havza Kaymakamı Ayvat Havza Muhtarları Derneğini ziyaret etti