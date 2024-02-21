Samsun'da aracında çok sayıda silah bulunan şüpheli yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta, 7 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, silahlara takılan ve şok tabir edilen 9 adet susturucu aparat, 2 sökme aparatı ele geçirdi.

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