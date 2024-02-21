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        Samsun'da aracında çok sayıda silah bulunan şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında aracında silah bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:08
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        Samsun'da aracında çok sayıda silah bulunan şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında aracında silah bulunan şüpheli yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta, 7 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, silahlara takılan ve şok tabir edilen 9 adet susturucu aparat, 2 sökme aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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