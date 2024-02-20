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        Samsun'da okul müdürünün otomobilde darbedildiği iddiası

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 22:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:16
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        Samsun'da okul müdürünün otomobilde darbedildiği iddiası
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.

        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline bindi.

        Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad’ı darbettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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