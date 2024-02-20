Samsun'da okul müdürünün otomobilde darbedildiği iddiası

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad’ı darbettikten sonra kaçtı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.