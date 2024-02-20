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        Samsun'da okul müdürüne darp

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ilkokulu müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darbedildi.  Olay, Atakum ilçesindeki Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindi. Şad, emniyet kemerini taktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, okul müdürü Şad'ın bindiği otomobilin kapısını açıp darbettikten sonra kaçtı. Başına darbe alan Şad, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:24
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        Samsun'da okul müdürüne darp
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ilkokulu müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darbedildi.  Olay, Atakum ilçesindeki Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindi. Şad, emniyet kemerini taktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, okul müdürü Şad'ın bindiği otomobilin kapısını açıp darbettikten sonra kaçtı. Başına darbe alan Şad, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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