Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, 5 şüpheliye ait 10 ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

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