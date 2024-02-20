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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:10
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, 5 şüpheliye ait 10 ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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