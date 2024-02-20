Terme'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk hafif yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Caddesi'nde F.G. yönetimindeki 06 DKM 380 plakalı otomobil, oyun oynarken aniden yola çıkan 6 yaşındaki Ö. İ. K'ye çarptı.
Hafif yaralanan çocuk, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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