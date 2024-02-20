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        Terme'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:11
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        Terme'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba Caddesi'nde F.G. yönetimindeki 06 DKM 380 plakalı otomobil, oyun oynarken aniden yola çıkan 6 yaşındaki Ö. İ. K'ye çarptı.

        Hafif yaralanan çocuk, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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