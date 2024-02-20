Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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