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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:34
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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