Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:34 facebook

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