Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.
Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.
Yıldız Genç Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Bayraktar Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.
Kentte 840 öğrencinin katıldığı projede dereceye giren 220 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Programa katılanlara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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