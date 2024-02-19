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        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı

        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:07
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        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
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        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.

        Yıldız Genç Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Bayraktar Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.

        Kentte 840 öğrencinin katıldığı projede dereceye giren 220 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

        Programa katılanlara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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