Samsun'da tarihi eser niteliğinde 42 obje ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında yaptıkları rutin uygulamada, şüphe üzerine bir araç durdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, aralarında yağlı boya tablo, Osmanlıca belge ve kolye gibi parçaların da bulunduğu 42 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.G. ve B.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.