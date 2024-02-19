Havza'da çocuk oyunu "Karlar Kraliçesi" sahnelendi
Havza'da, Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından "Karlar Kraliçesi " adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Havza'da, Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından "Karlar Kraliçesi " adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyunda, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konular çizgi film karakterleriyle işlendi.
İki seans halinde sahnelenen oyun çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
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