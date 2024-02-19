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        Havza'da çocuk oyunu "Karlar Kraliçesi" sahnelendi

        Havza'da, Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından "Karlar Kraliçesi " adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:26
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        Havza'da çocuk oyunu "Karlar Kraliçesi" sahnelendi
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        Havza'da, Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından "Karlar Kraliçesi " adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyunda, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konular çizgi film karakterleriyle işlendi.

        İki seans halinde sahnelenen oyun çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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