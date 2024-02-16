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        Bakan Yumaklı: Taşkınlarla mücadelenin hepimiz tarafından benimsenmesi gerekir (2)

        'SEÇİMSONUÇLARIYLA ALAKALI TEREDDÜDÜMÜZ YOK' Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mert Irmağı Islah Projesi Temel Atma Töreni sonrası AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, buradaki açıklamasında, "Genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de bu büyük yürüyüşümüz taçlanacak. 31 Mart'taki seçim sonuçlarıyla alakalı tereddüdümüz yok. Yeni gelecek olan rekorun ne olacağını gözlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla, Milli Mücadele'nin kalesine de bu yakışır. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz bir söz var. İnşallah bütün Türkiye olarak bu sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Cumhur İttifakı'nın sinerjisi de yanımızda olacak. Samsun birçok alanda lider olan bir şehir ve yıldızını daha da parlatma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 'AK PARTİ'NİN ÜRETTİĞİ KAVRAMLAR, UYGULANMAK ÜZERE OLAN KAVRAMLARDIR' AK Parti'nin milli irade, değişim ve yeniliklerin partisi olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Ülkemiz için de siyasi bir dönüm noktasıdır. Yenilikçi ruhuyla vizyoner bir partiyiz. Gündelik işlerle uğraşmıyoruz. Ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Son 22 yılda Anadolu halkı, bizim milletimiz, bu iradeyi gördüğü için AK Parti'ye sonsuz bir şekilde güvendi ve bu güvencesini de sandıkta gösterdi. 'Gönül Belediyeciliği' diye bir siyasetimiz var bizim. Bunu AK Parti sadece söylem bazında değil, eyleme de dökerek farkını gösterdi. AK Parti her zaman insan odaklı politikaları uygulamıştır. 'Sosyal Belediyecilik' kavramı yine AK Parti ile gündeme gelmiştir. Bugün hiç kimsenin, hatta bize muhalefet edenlerin bile tek bir cümle kuramadığı bir husustur, AK Parti'nin hizmet anlayışı, belediyecilikteki hizmet anlayışı. 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli bir durumu var. Biz yeni dönemde tabiri caizse vitesi arttırdık ve 'Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyeciliği artık uygulayacağız. Yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin birlikte çalışmasının sinerjisini, enerjisini şehirlerimize kazandıracağını, Samsun başta olmak üzere ilçelerimizin, illerimizin merkezi yönetimin gücünü birleştirerek, Türkiye Yüzyılı'nı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu AK Parti'nin ifade etmiş olduğu kavramlar, uygulanmak üzere olan kavramlardır. Bugüne kadar hangi kavramı kullandıysak, 'Gönül Belediyeciliği' dedik, 'Sosyal Belediyecilik' dedik, 'Gerçek Belediyecilik' dedik, biz bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da söylediğimiz her şeyin altına imzamızı atmak üzere buradayız. Cumhurbaşkanımız ne söylediyse yapan bir lider. Dolayısıyla da bu kavramları konuştuğu andan itibaren artık onu Türkiye'deki herkes bilir ki mutlaka yapılacaktır ve yapılır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:13
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        Bakan Yumaklı: Taşkınlarla mücadelenin hepimiz tarafından benimsenmesi gerekir (2)
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        'SEÇİMSONUÇLARIYLA ALAKALI TEREDDÜDÜMÜZ YOK' Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mert Irmağı Islah Projesi Temel Atma Töreni sonrası AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, buradaki açıklamasında, "Genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de bu büyük yürüyüşümüz taçlanacak. 31 Mart'taki seçim sonuçlarıyla alakalı tereddüdümüz yok. Yeni gelecek olan rekorun ne olacağını gözlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla, Milli Mücadele'nin kalesine de bu yakışır. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz bir söz var. İnşallah bütün Türkiye olarak bu sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Cumhur İttifakı'nın sinerjisi de yanımızda olacak. Samsun birçok alanda lider olan bir şehir ve yıldızını daha da parlatma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 'AK PARTİ'NİN ÜRETTİĞİ KAVRAMLAR, UYGULANMAK ÜZERE OLAN KAVRAMLARDIR' AK Parti'nin milli irade, değişim ve yeniliklerin partisi olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Ülkemiz için de siyasi bir dönüm noktasıdır. Yenilikçi ruhuyla vizyoner bir partiyiz. Gündelik işlerle uğraşmıyoruz. Ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Son 22 yılda Anadolu halkı, bizim milletimiz, bu iradeyi gördüğü için AK Parti'ye sonsuz bir şekilde güvendi ve bu güvencesini de sandıkta gösterdi. 'Gönül Belediyeciliği' diye bir siyasetimiz var bizim. Bunu AK Parti sadece söylem bazında değil, eyleme de dökerek farkını gösterdi. AK Parti her zaman insan odaklı politikaları uygulamıştır. 'Sosyal Belediyecilik' kavramı yine AK Parti ile gündeme gelmiştir. Bugün hiç kimsenin, hatta bize muhalefet edenlerin bile tek bir cümle kuramadığı bir husustur, AK Parti'nin hizmet anlayışı, belediyecilikteki hizmet anlayışı. 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli bir durumu var. Biz yeni dönemde tabiri caizse vitesi arttırdık ve 'Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyeciliği artık uygulayacağız. Yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin birlikte çalışmasının sinerjisini, enerjisini şehirlerimize kazandıracağını, Samsun başta olmak üzere ilçelerimizin, illerimizin merkezi yönetimin gücünü birleştirerek, Türkiye Yüzyılı'nı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu AK Parti'nin ifade etmiş olduğu kavramlar, uygulanmak üzere olan kavramlardır. Bugüne kadar hangi kavramı kullandıysak, 'Gönül Belediyeciliği' dedik, 'Sosyal Belediyecilik' dedik, 'Gerçek Belediyecilik' dedik, biz bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da söylediğimiz her şeyin altına imzamızı atmak üzere buradayız. Cumhurbaşkanımız ne söylediyse yapan bir lider. Dolayısıyla da bu kavramları konuştuğu andan itibaren artık onu Türkiye'deki herkes bilir ki mutlaka yapılacaktır ve yapılır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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