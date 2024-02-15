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        Samsun'da 2023 yılında 123 bin kişi kanser taramasından geçirildi

        Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 2023 yılında kentte 123 bin kişinin kanser taramasından geçirildiğini, tarama yaptıran her 100 kişiden 3'ünde bir kanser riski tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:48
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        Samsun'da 2023 yılında 123 bin kişi kanser taramasından geçirildi
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        Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 2023 yılında kentte 123 bin kişinin kanser taramasından geçirildiğini, tarama yaptıran her 100 kişiden 3'ünde bir kanser riski tespit edildiğini bildirdi.

        Uras, yaptığı yazılı açıklamada, kanserde etkin bir tedavi süreci yürütebilmek erken teşhisin önemine işaret etti.

        Erken teşhisin önemini vurgulamak ve daha çok kişiye kanser tarama imkanı sunabilmek için özverili bir çalışma yürüttüklerini aktaran Uras, "Bu çalışmalar çerçevesinde il genelinde kamu ve özel tüm sağlık tesislerimizde 2023 yılında vatandaşlarımıza yönelik 123 bin kanser taraması gerçekleştirdik. Bu taramalar sonucunda yaklaşık 4 bin vatandaşımız kanser şüphesiyle ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yani tarama yaptıran her 100 kişinin 3'ünde bir kanser riski tespit edildiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Uras, tek başına bu rakamın bile kanser taramalarının erken teşhisteki önemini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak yürütülen kanser tarama programı çerçevesinde 40 ila 69 yaş arası kadınlarımıza meme kanseri, 30 ile 65 yaş arası kadınlarımıza serviks kanseri, 50 ile 70 yaş arası vatandaşlarımıza ise kolorektal kanser taramalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız sadece taramalarla sınırlı kalmıyor, halka yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 30 binin üzerinde vatandaşımıza kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verdik, Mobil Kanser Tarama aracımızla merkeze uzak noktalarda bulunan vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek taramaları yerinde yaptık, Müdürlüğümüze ait 4 aracımızla da uzak ilçelerimizde bulunan vatandaşlarımızı tarama için KETEM'lerimize ücretsiz olarak naklini sağladık."

        Daha çok insana ulaşarak kansere karşı onların yaşam umudu olmaya devam edeceklerini belirten Uras, kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğinin altını çizdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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