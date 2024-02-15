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        Bafra Gençlik Merkezi sporcusu Kerem Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde yetişen Kerem Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:40
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        Bafra Gençlik Merkezi sporcusu Kerem Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'na katılacak
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde yetişen Kerem Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Yozgat'ta düzenlenen bölge şampiyonasında Bafra Gençlik Merkezi bünyesinde yetişen Kerem Yılmaz, 100 kiloda ikinci oldu.

        Kerem Yılmaz, Niğde'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kerem Yılmaz ve antrenörü Hasan Bircan'ı tebrik ederek, "Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Gençlik Merkezimizin spora sağladığı destek hız kesmeden devam ediyor ve edecek. Elimizden geleni değil, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." dedi.

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