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        Yılmaz ve Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde vatandaşlara seslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:59
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        Yılmaz ve Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde konuştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde vatandaşlara seslendi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Samsun'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde önemli işlere imza attığını söyledi.

        Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu anlatan Yılmaz, "Belediyecilik bizim işimiz. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu AK Parti'nin bir belediyecilik okulu olduğunu bilmem söylememe gerek var mı?1994'te İstanbul'un çöp, çukur ve çamurdan geçilmediği günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız, AK belediyeciliğin nasıl olduğunu Türkiye'ye adeta imzasını atarak ispat etti. O günü takip eden zaman içerisinde hangi il, hangi ilçe AK Parti ile tanıştıysa güzel hizmet aldı." dedi.

        Temel felsefelerinin insan olduğunu vurgulayan Yılmaz, "AK belediyeciliğin temel felsefesinde hizmet var, insana dokunan, insan odaklı, insanın hayatını iyileştiren adımlar ve çabalar var. Bunun dışında sosyal medya ile algı yaratma yok. Herhangi bir şekilde laf kalabalığıyla algı yaratarak insanların hizmete olan ihtiyacını ertelemek yok. Hele hele mazeret hiç yok." diye konuştu.

        - "Bu emaneti bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına vermeye hazır mıyız?"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan'ın Samsun için hayırlı olmasını diledi.

        Samsunluların genç, dinamik, başarılı, tecrübeli başkan adayına gönülden destek vereceğine inandığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Biz tarih yazan, büyük başlangıçların şehriyiz. Biz Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ve Anadolu'yu aydınlattığı şehiriz. Biz toprakları bereketli ama sadece yetiştiği ürünler değil, insanıyla bereketli olan bir şehiriz. Biz Türkiye'de belediyeciliğin en güzel uygulamalarını gösteren bir şehiriz. Bizim medeniyetimizde, inancımızda belediye başkanı demek, şehrül emindir. Yani kendinden emin olunan kişidir. Yani, şehrin emanetini taşıyacağına inanılan kişidir. Dolayısıyla, biz bu emaneti bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına vermeye hazır mıyız?"

        AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan da kol kola Samsun'u daha ileriye taşımak için yola çıktıklarını dile getirdi.

        Samsun için çalışmaya, mücadele etmeye gayret edeceğini söyleyen Doğan, "İnsanı merkeze alan, insanın mutluluğunu merkeze alan yeni hedeflerle yola çıkıyoruz. Diyoruz ki, 'Daha güçlü Samsun, daha ileri Samsun, daha hızlı Samsun.' Türkiye'nin 100. yılında parlayan yıldızı olsun diye yola çıkıyoruz. Birlikte el ele vererek 17 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın tüm belediyelerini alarak kol kola 2029'a giden bu süreçte Samsun'umuza hizmet edecek kadroları seçmek için yola çıkıyoruz. Samsun'umuzun 17 ilçesinde birbirinden kıymetli adaylarımızla Samsun'umuza hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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