Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Daha önce de Samsun Büyükşehir Belediyesine Halit Doğan'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

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