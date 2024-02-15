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        Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:55
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        Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
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        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Yakakent'te Hüseyin Kıyma, Ayvacık'ta Hüseyin Keskin, Havza'da Murat İkiz, Vezirköprü'de Murat Gül, Kavak'ta İbrahim Sarıcaoğlu, Atakum'da Özlem Maraş, Ladik'te Gürkan Özel, Çarşamba'da Ender Gür, Tekkeköy'de Mustafa Candal, Terme'de Şenol Kul, İlkadım'da İhsan Kurnaz, Canik'te İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs'ta Osman Topaloğlu, Bafra'da Hamit Kılıç; MHP'den Alaçam'da Ramazan Özdemir, Salıpazarı'nda Osman Yüksel, Asarcık'ta da Şerif Kılağuz aday gösterildi.

        Daha önce de Samsun Büyükşehir Belediyesine Halit Doğan'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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