Erdoğan: Bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyor CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Dikkat ederseniz; kendi heybeleri boş olanlar, bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Bir başka ifadeyle iş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılıp, büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe adaylarını tanıttı. Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç- gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor. Maalesef bu sabah da Marmara Denizi'nde içinde 6 mürettebatın bulunduğu bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığının haberini aldık. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen, bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabbi'm ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin" dedi. 'SAMSUN, YENİ BİR DESTAN YAZACAKTIR' Erdoğan, "Samsun'da sizlerle birlikte olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Samsun, her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı; sadece bununla kalmayıp, sandıkta da desteğini bizden esirgemedi. Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin her ikisinde de Samsunlu kardeşlerim yüzde 62'şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı'na teveccüh gösterdi. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize verdiğiniz güçlü destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Samsun, 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır" diye konuştu. 'KIYAMET KOPSA UMURLARINDA DEĞİL' Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti, 'tıpış tıpış sandığa gidip, oy verecek' kitle olarak gören CHP zihniyeti, bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim, sizin 'tıpış tıpış gidecek, oy verecek' diyenlere sandıkta dirsek gösterir. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne programları ne de projeleri var. Genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi; seçim sonrası CHP'nin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, kuyularını kazmaktan geri durmuyor; dün yoldaşlık ettiklerini bugün sırtlarından hançerliyorlar" dedi. 'MANZARAYI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ' Erdoğan, şöyle devam etti: "Hatırlarsanız; 1989 seçimlerinde tepki oylarıyla şehirlerimizin önemli bir kısmında belediyeler, bu zihniyete mensup başkanların yönetimine geçmişti. Ülkemiz, 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek mecburiyetinde kaldı. Bizzat şahsımın 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Neydi? Görevi aldığımda çöp, çukur, çamur. İstanbul bu haldeydi. Zaten sizin çoğunuz İstanbul'un ne halde olduğunu gayet iyi biliyor. Gerçekten de şehirlerimizin hemen hepsinde böylesine büyük bir felaket söz konusuydu. Bugün de CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle uzun yıllardır bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Mayıs seçimlerinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile bu habis niyetin ülkemize musallat olmasının önüne geçtik. Rabbi'mizin inayeti ve milletimizin desteğiyle 31 Mart'ta da şehirlerimizden aynı müjdeyi alacağımıza inanıyorum." 'HER KONUDA MÜTEVAZİYİZ' Erdoğan, her konuda mütevazi olduklarını belirterek, "Kardeşlerim, 'AK Parti'nin alametifarika nedir' diye sorarsanız; buna verecek tek cevabımız, eser ve hizmet. Elini vicdanına koyarak geçtiğimiz bir asrın değerlendirmesini yapan herkes de bu hakikati kabul eder. AK Parti, gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla cumhuriyetimize en çok katkıyı sağlayan partidir. Her konuda mütevaziyiz. Ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet üretme konusunda bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. Aynı şekilde vizyon, program, proje, yatırım konusunda da son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Dikkat ederseniz; kendi heybeleri boş olanlar, bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Bir başka ifadeyle iş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyor. Bu vahim tablo sadece ülkemizi geri, insanımızı fakir bırakmakla kalmadı. Darbeyle, terörle, hak ve özgürlük ihlalleriyle milletimizi de mutsuz etti. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımızın son 30 yılını şehirlerimize ve ülkemize hizmetle geçirdik. Mücadeleyle ve alın teriyle yoğurarak milletimizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı, birer şeref beratı gibi göğsümüzün üzerinde taşıyoruz. Size inanıyoruz. Size güveniyoruz ve inanıyorum ki 31 Mart akşamı Samsun'dan bir başka ses çıkacak" diye konuştu.

