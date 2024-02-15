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        Kavak ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor

        Kavak ilçesinde, "Samsun İli Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çilek üretimi yaygınlaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:58
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        Kavak ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor
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        Kavak ilçesinde, "Samsun İli Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çilek üretimi yaygınlaşıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Taş, yaptığı açıklamada, Kavak Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan projeden yararlanan 10 üreticinin 2023 yılı çilek üretimi sezonunda 35 dekar alanda yaklaşık 40 ton çilek üretimi yaptığını belirtti.

        Taş, "Hava koşulları ve üreticilerimizin tecrübesiyle 2024 yılı üretim sezonunda üreticilerin yoğun talebi karşısında mevcut kapasitemizi 100 dekara çıkartarak yılda 70 tonun üzerinde üretim hedefliyoruz." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taş, ilçede çilek dışında katma değeri yüksek salep, adaçayı, lavanta, nane, kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiğini de sözlerine ekledi.

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