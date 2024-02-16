Uzaklaştırma kararı bitince kapıyı kırıp silah doğrulttu; anne ve kızları KADES'le kurtuldu
SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ş.T., daha önce birlikte yaşadığı kadının evine uzaklaştırması bitince balkon kapısını kırıp girdi. Ş.T.'nin silah doğrultması üzerine annelerinin sesini duyan evdeki 2 kızdan biri KADES uygulamasını kullandı. Anne ve 2 kızı polis tarafından kurtarılıp, şüpheli gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y.(38) isimli kadının evine gitti. Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.'ye silah doğrulttu. Bağırış seslerini duyan G.Y.'nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı. Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı. Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
SAMSUN’un Atakum ilçesinde Ş.T., daha önce birlikte yaşadığı kadının evine uzaklaştırması bitince balkon kapısını kırıp girdi. Ş.T.'nin silah doğrultması üzerine annelerinin sesini duyan evdeki 2 kızdan biri KADES uygulamasını kullandı. Anne ve 2 kızı polis tarafından kurtarılıp, şüpheli gözaltına alındı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y.(38) isimli kadının evine gitti. Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.’ye silah doğrulttu. Bağırış seslerini duyan G.Y.’nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı. Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı. Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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