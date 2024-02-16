Uzaklaştırma kararı bitince kapıyı kırıp silah doğrulttu; anne ve kızları KADES'le kurtuldu SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ş.T., daha önce birlikte yaşadığı kadının evine uzaklaştırması bitince balkon kapısını kırıp girdi. Ş.T.'nin silah doğrultması üzerine annelerinin sesini duyan evdeki 2 kızdan biri KADES uygulamasını kullandı. Anne ve 2 kızı polis tarafından kurtarılıp, şüpheli gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y.(38) isimli kadının evine gitti. Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.'ye silah doğrulttu. Bağırış seslerini duyan G.Y.'nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı. Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı. Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:33 facebook

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