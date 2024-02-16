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        Samsun ve Sivas'ta suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

        SAMSUN ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte organize suç örgütleri ve mafyatik yapılanmalarla mücadele kapsamında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla yaralama', 'Kasten yaralama', 'Örgütlü silah ticareti', 'Resmi belgeyi yok etmek', 'Çocuklara suç üstlendirmek', 'Suçluyu kayırma' suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Samsun'da 13 ve Sivas'ta 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda da 1 telsiz, 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 450 tabanca mermisi, 6 tüfek, 88 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta, 161 sentetik hap, 0,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve örgüt eylem planının yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 3 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:16
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        Samsun ve Sivas'ta suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
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        SAMSUN ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte organize suç örgütleri ve mafyatik yapılanmalarla mücadele kapsamında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla yaralama', 'Kasten yaralama', 'Örgütlü silah ticareti', 'Resmi belgeyi yok etmek', 'Çocuklara suç üstlendirmek', 'Suçluyu kayırma' suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Samsun'da 13 ve Sivas'ta 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda da 1 telsiz, 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 450 tabanca mermisi, 6 tüfek, 88 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta, 161 sentetik hap, 0,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve örgüt eylem planının yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 3 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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