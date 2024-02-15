Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:32 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        Samsun'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
        Samsun'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
        Samsun'da 2023 yılında 123 bin kişi kanser taramasından geçirildi
        Samsun'da 2023 yılında 123 bin kişi kanser taramasından geçirildi
        Yılmaz ve Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde konuştu
        Yılmaz ve Karaaslan, AK Parti'nin Samsun mitinginde konuştu
        Erdoğan: Bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin için...
        Erdoğan: Bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin için...
        Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Kavak ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor
        Kavak ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor