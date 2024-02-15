Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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