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        Samsun'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi

        Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:54
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        Samsun'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
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        Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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