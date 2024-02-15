Samsun'da gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi
Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.
Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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