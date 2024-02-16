Samsun ve Sivas'ta suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (2)

5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Samsun ve Sivas’ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunda bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 1’i ev hapsi olmak üzere 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.