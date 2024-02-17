Farklı illerden motosiklet ile ATV çalıp Samsun'da satan 2 şüpheli yakalandı
BURSA ve Yalova'dan çaldıkları toplam 17 motosiklet ile ATV'yi Samsun'da şase numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Yalova'dan farklı tarihlerde 13 motosiklet ve 4 ATV'yi çalıp, motor ve şase numaralarını kazıyarak Vezirköprü ilçesinde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.Y. Bursa'da, S.Z. ise Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
BURSA ve Yalova'dan çaldıkları toplam 17 motosiklet ile ATV'yi Samsun'da şase numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Yalova’dan farklı tarihlerde 13 motosiklet ve 4 ATV’yi çalıp, motor ve şase numaralarını kazıyarak Vezirköprü ilçesinde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.Y. Bursa’da, S.Z. ise Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.