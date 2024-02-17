Farklı illerden motosiklet ile ATV çalıp Samsun'da satan 2 şüpheli yakalandı BURSA ve Yalova'dan çaldıkları toplam 17 motosiklet ile ATV'yi Samsun'da şase numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Yalova'dan farklı tarihlerde 13 motosiklet ve 4 ATV'yi çalıp, motor ve şase numaralarını kazıyarak Vezirköprü ilçesinde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.Y. Bursa'da, S.Z. ise Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 17.02.2024 - 22:28 facebook

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