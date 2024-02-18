Samsun'da 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı
SAMSUN'unTerme ilçesinde bir iş yeri ile depolarında 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde tütün mamulleri satan bir iş yeri ile iş yerine ait depolara baskın yaptı. Operasyonda 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 61 bin 400 adet makaron, 52 bin 260 adet dolu makaron, 12 bin 400 adet çok amaçlı boş kutu ve 1600 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
SAMSUN'unTerme ilçesinde bir iş yeri ile depolarında 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde tütün mamulleri satan bir iş yeri ile iş yerine ait depolara baskın yaptı. Operasyonda 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 61 bin 400 adet makaron, 52 bin 260 adet dolu makaron, 12 bin 400 adet çok amaçlı boş kutu ve 1600 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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