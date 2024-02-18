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        Samsun'da 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı

        SAMSUN'unTerme ilçesinde bir iş yeri ile depolarında 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde tütün mamulleri satan bir iş yeri ile iş yerine ait depolara baskın yaptı. Operasyonda 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 61 bin 400 adet makaron, 52 bin 260 adet dolu makaron, 12 bin 400 adet çok amaçlı boş kutu ve 1600 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:50
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        Samsun'da 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı
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        SAMSUN'unTerme ilçesinde bir iş yeri ile depolarında 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde tütün mamulleri satan bir iş yeri ile iş yerine ait depolara baskın yaptı. Operasyonda 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 61 bin 400 adet makaron, 52 bin 260 adet dolu makaron, 12 bin 400 adet çok amaçlı boş kutu ve 1600 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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