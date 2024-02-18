Hırsızlıktan hükümlü firari yakalandı SAMSUN'da,aynı gün 2 hırsızlık yapan ve aynı suçtan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A. (19) polis ekiplerince yakalandı. Samsun'un Canik İlçesinde, 12 Şubat'ta park halindeki bir araçta ve Canik Kuzey Yıldızı Toki Konutları'nda bir evin önünden elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve firari olduğu anlaşılan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:45 facebook

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