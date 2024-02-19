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        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:44
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        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

        Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda, zanlılar B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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